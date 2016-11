BUSINESS LICENSES

ARTS, ENTERTAINMENT

Magnificent Hands Center For Healing

2055 E. Windmill Lane, Las Vegas

Owner: Mona Schaefer – 702-524-8876

Michael Matthews

4201 W. Rochelle Ave., Las Vegas

Owner: Michael Matthews – 702-376-8516

Sin City Club Crawl

6725 Coronado Crest Ave., Las Vegas

Owner: James F. Verderico – 702-686-2582

AUTOMOTIVE

24/7 Supertech Locksmith Services

9550 S. Eastern Ave., Las Vegas

Owner: Carmon Damti – 702-872-2828

AAA Charleston Locksmith

4975 E. Charleston Blvd., Las Vegas

Owner: Maher Hayawi – 702-445-0489

All In One Auto

5185 E. Lake Mead Blvd., Las Vegas

Owner: Raul Catardi – 702-715-5623

Everything LV

3013 N. Rancho Drive, Las Vegas

Owner: Richard Tyson – 702-910-8424

CONSTRUCTION

A & H Plumbing

1102 Amber Falls Lane, North Las Vegas

Owner: Homero Zapeda Jr.

Aida’s Cleaning Services

144 Sir Thomas Drive, Las Vegas

Owner: Salvador Gonzalez-Herrera – 702-335-7370

Bulls Eye Technical Service

3021 S. Valley View Blvd., Las Vegas

Owner: Brian K. Bresee – 702-658-4454

Executive Air

432 N. Jena St., Henderson

Owner: Kevin Kofford – 702-642-8674

Galicia Dog Houses

6987 Wineberry Drive, Las Vegas

Owner: Julio Galicia – 702-797-0056

Logistical Solutions

2485 Marco St., Las Vegas

Owner: Ginnie Salazar – 702-596-2021

Ozzy D Concrete

4355 S. Jones Blvd., Las Vegas

Owner: Osbaldo Vazquez – 702-502-6747

Red Leaf Management

4881 W. Hacienda Ave., Las Vegas

Owner: Orbein C. Hernandez Camara – 702-569-0383

Silver State &

7808 Osage Canyon St., Las Vegas

Owner: Sterling C. Martin – 702-937-5777

Superior Heating & Air

175 N. Gibson Road, Henderson

Owner: James Low – 702-324-7597

Vegas Site Utilities

1489 W. Warm Springs Road, Henderson

Owner: Mark L. Blackwell – 408-482-0236

EDUCATION

A-G Beat

540 N. Eastern Ave., Las Vegas

Owner: Enrique Gallardo-Woodward – 702-672-7478

Bornhoeft al Solutions Tutoring

4730 E. Craig Road, Las Vegas

Owner: Ian William Bornhoeft – 702-825-1223

Kayla Evans

2400 N. Tenaya Way , Las Vegas

Owner: Kayla Evans – 702-575-4875

FINANCIAL SERVICES

Freeway Insurance Services of Nevada

2346 E. Bonanza Road, Las Vegas

Owner: Joseph Waked – 714-252-2500

Save-On-Taxes

3925 N. Martin Luther King Blvd., North Las Vegas

Owner: Delores D. Ansley

FOOD SERVICES

Americana

2620 Regatta Drive, Las Vegas

Owner: Stephen Blandino – 702-460-3058

Carniceria Los Primos

1600 N. Jones Blvd., Las Vegas

Owner: Sandra Nuno – 702-292-1063

Cornish Pasty Co.

10 E. Charleston Blvd., Las Vegas

Owner: Dean L. Thomas – 702-862-4538

Fork & Knife Kitchen

6050 S. Buffalo Drive, Las Vegas

Owner: Basel H. Kais – 702-530-3035

Frankies Pizza

8505 S. Eastern Ave., Las Vegas

Owner: Vito Depalo – 702-232-2480

Frijoles

4300 Meadows Lane, Las Vegas

Owner: Alberto De La Paz – 702-885-3168

La Casona

2600 E. Flamingo Road, Las Vegas

Owner: Samuel Mejia-Mejia – 702-444-1525

Mama’s Kitchen

1445 W. Alexander Road, North Las Vegas

Owner: Getahun Adane Shumie

Rendezvous Wine & Dine

2605 S. Decatur Blvd., Las Vegas

Owner: Amando O. Silva Jr. – 702-227-5232

HEALTH CARE

Advanced Urgent Care And Nightlight Pediatrics

321 N. Pecos Road, Henderson

Owner: Craig M. Jorgenson – 702-361-2273

Andrew Schneider DDS

410 S. Rampart Blvd., Las Vegas

Owner: Andrew Schneider – 702-228-2218

Atlas Dental Group

7460 S. Rainbow Blvd., Las Vegas

Owner: Jubert C. Aranas – 702-338-1679

Beyond Boundaries: Neurorehabilitation Specialists

5550 Painted Mirage Road, Las Vegas

Owner: Jessica Kersey – 702-444-0774

Biling Zhu

3766 Longs Peak Court, Las Vegas

Owner: Biling Zhu – 702-963-6002

Clear Minds

5550 W. Flamingo Road, Las Vegas

Owner: Nastazia Guy – 702-750-7988

Haydee Docasar MD

7997 W. Sahara Ave., Las Vegas

Owner: Haydee Docasar – 702-550-4870

IV Vitamin Therapy

3790 Paradise Road, Las Vegas

Owner: Kolt T. Strebel – 702-966-2440

Jian Liu

4180 Gannet Circle, Las Vegas

Owner: Jian Liu – 702-582-2139

Las Vegas Pain Relief Center

4015 S. El Capitan Way, Las Vegas

Owner: Jon Petrick – 702-248-9520

Li Li

7868 Salt Spray Court, Las Vegas

Owner: Li Li – 702-957-0666

Na Zhang

3639 Van Dyke Ave., Las Vegas

Owner: Na Zhang – 917-963-3866

Nittaya Somboon

8501 W. University Ave., Las Vegas

Owner: Nittaya Somboon – 702-330-6112

Peter S. Yu

8810 S. Maryland Pkwy., Las Vegas

Owner: Peter S. Yu – 626-675-6680

QQ Foot Spa

6162 W. Flamingo Road, Las Vegas

Owner: Qiuxiao Lin – 702-824-0956

Sara Silveira

8350 W. Desert Inn Road, Las Vegas

Owner: Sara Silveira – 209-262-5532

Theranation

8910 W. Tropicana Ave., Las Vegas

Owner: Sheila C. Diep – 844-900-9669

Umaporn Ritthidate

8501 W. University Ave., Las Vegas

Owner: Umaporn Ritthidate – 702-465-1461

White Rose Residential Home

3720 Blissful Bluff St., North Las Vegas

Owner: Merly P. Becasen

Yan Group

6729 Flamenco Court, Las Vegas

Owner: Yan Jiang – 702-606-8898

Yan Wang

7251 Gypsy Canyon Court, Las Vegas

Owner: Yan Wang – 702-885-9256

Zeus Medical Center

2920 N. Green Valley Pkwy., Henderson

Owner: Homer C. Tuazon – 702-444-7744

MAINTENANCE

5 Star Home Restorations & Cleaning Services

3424 Mercury St., North Las Vegas

Owner: Qairess Chanel Winston

A & A Glass N Mirrors

3240 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas

Owner: Alejando V. Velazaquez – 702-834-0849

Commercial Seating Specialists

1702 Western Ave., Las Vegas

Owner: Silviu Darie – 415-760-6621

Maid 2 Shine

3516 Glendale Ave., North Las Vegas

Owner: Lidia Navarro

Metal Merchants

4923 Auborn Ave., Las Vegas

Owner: Adrian Rodriguez Espinoza – 702-582-3721

Priority Pool Service & Repair

5861 Magini Ave., Las Vegas

Owner: Dorian Ruiz – 702-279-8221

Window Genie

28 Spur Cross Circle, Henderson

Owner: Bradley Stegman – 702-493-9272

MANUFACTURING

Armtech Armory

4023 W. Oquendo Road, Las Vegas

Owner: Alana Brinlee – 702-631-0044

Malicious Liquids

7665 Commercial Way, Henderson

Owner: Erika Harley – 949-872-3188

Peravan

4535 Statz St., North Las Vegas

Owner: Richard Reofaro

PERSONAL SERVICES

Backstage Beauty Salon

7020 N. Durango Drive, Las Vegas

Owner: Rachel Jackson – 702-340-4771

Bodyspa Salons

2470 Paseo Verde Pkwy., Henderson

Owner: Debra Ritchey – 702-338-3608

Dominican Beauty Salon and Nails

2305 E. Sahara Ave., Las Vegas

Owner: Claritza M. Brito – 702-222-4772

Heel & Hand Nail Lab

3925 N. Martin Luther King Blvd., North Las Vegas

Owner: Belinda Strong

Lamour Spa

700 E. Naples Drive, Las Vegas

Owner: Dain Nguyen – 702-353-1100

Las Vegas Spa

3133 Sammy Davis Jr Drive, Las Vegas

Owner: Chien Yu Chen – 702-945-4789

Massage 1

6446 N. Durango Drive, Las Vegas

Owner: Joshua Harry – 702-432-4113

Moe Zero

7582 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas

Owner: Stephanie Scott – 702-480-1380

Mom & Pop’s Cleaners

6575 N. Decatur Blvd., Las Vegas

Owner: Jae Bum Park – 702-556-5201

Rainbow Foot Spa

7920 S. Rainbow Blvd., Las Vegas

Owner: Yanxia Wu – 702-858-5265

Regal Nails

300 E. Lake Mead Pkwy., Henderson

Owner: Juli C. Vanegas – 702-522-0937

Rida’S Beauty & Eyebrow Threading L.L.C.

4972 S. Maryland Pkwy., Las Vegas

Owner: Badra Khatoon – 702-771-4323

Star Foot Spa

5599 Spring Mountain Road, Las Vegas

Owner: Michel Blanc – 702-456-0003

Advanced Resolution Management

6980 S. Cimarron Road, Las Vegas

Owner: Robert Hyde – 702-960-4494

Amerifirst Financial

400 S. 4Th St., Las Vegas

Owner: Eric M. Bowlby – 480-334-1900

Carrie.Design

5265 N. Campbell Road, Las Vegas

Owner: Carrie F. Anderson – 702-606-3145

College Literacy

1005 Silent Sunset Ave., North Las Vegas

Owner: Kimberly Florence

Comfort Home Inspections

3773 Howard Hughes Pkwy., Las Vegas

Owner: Keith J. Hoaglund – 702-701-1673

Entertainment Concepts/Movies

2611 Paradise Isle Ave., Las Vegas

Owner: Gary J. Bouchard – 702-525-1585

Funding Destination

5355 S. Rainbow Blvd., Las Vegas

Owner: Vernice Mitchell Graham – 702-929-3600

Gabriel’s DMV Services

4550 E. Bonanza Road, Las Vegas

Owner: Gabriel Chavez-Ontiveros – 702-793-0131

Ground Penetrating Radar Systems

701 Carson St., Las Vegas

Owner: Matthew Aston – 419-843-9804

Guild Mortgage Co.

9420 W. Sahara Ave., Las Vegas

Owner: Mary Ann McGarry – 702-400-4596

Heritage Surveying

1895 Village Center Circle, Las Vegas

Owner: Dennis W. Layton – 702-474-6277

Jolley’s Pet Salon

4601 N. Rancho Drive, Las Vegas

Owner: Penny L. Jolley – 702-823-9998

Keating Management Services

1980 Festival Place, Las Vegas

Owner: Kenneth E. Keating – 702-982-0053

Lapadu Appraisal

9430 Back Bay Circle, Las Vegas

Owner: Michelle Lapadu – 702-373-2112

Larson & Zirzow

850 E. Bonneville Ave., Las Vegas

Owner: Zachariah Larson – 702-382-1170

Lisa Diehm

1110 Luna Eclipse Lane, Henderson

Owner: Liesa Diehm – 208-249-8228

Meghan Connor

4390 W. Pebble Road, Las Vegas

Owner: Meghan Connor – 702-540-5691

Next Level Consulting/Advertising Agency

3421 Sammy Davis Junior Drive, Las Vegas

Owner: George Barragan – 702-907-9847

Real Tech Reality

7135 Gilespie St., Las Vegas

Owner: Andrew McAdams – 970-393-3058

VLC Enterprises

7175 Tara Ave., Las Vegas

Owner: Vickie Combs – 702-595-6247

REAL ESTATE

Lawson Real Estate & Investments

900 E. Charleston Blvd., Las Vegas

Owner: Andreas R. Adrian – 702-885-3325

RETAIL

AKM

3200 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas

Owner: Max F. James – 702-487-4151

Aplus It Solutions

5892 Losee Road, Las Vegas

Owner: Matthew Stein – 702-997-0357

Area 101 Co.

2770 S. Maryland Pkwy., Las Vegas

Owner: Andlanding Song – 702-497-0317

Buy Low Auto Sales

3735 N. Nellis Blvd., Las Vegas

Owner: Fidelino G. Ramirez – 702-902-9454

Creative Organizers

770 W. Lone Mountain Road, North Las Vegas

Owner: Sonsorey Corbin

Crystal Clean Air

2310 Paseo Del Prado, Las Vegas

Owner: Rogelio C. Mercado – 702-338-4602

Dog Food 2 My Door

10 Brandermill Drive, Henderson

Owner: Debra Heitzman – 832-331-5571

Dr. K. Speaks!

4766 Big Draw Drive, North Las Vegas

Owner: Kimberly T. Staten

Echo Kilo Delta Records

6020 Dunham Hills Way, Las Vegas

Owner: Gary Raymond Ekdahl – 702-521-3409

Foodie Fit

1750 S. Rainbow Blvd., Las Vegas

Owner: Andrew Kowal – 702-338-4008

FTILasVegas

734 S. Boulder Hwy., Henderson

Owner: Shawn Vaught – 702-800-0295

Hole N One Gifts

1717 S. Decatur Blvd., Las Vegas

Owner: Eric Galvan – 702-845-5574

Hookupsales

1717 S. Decatur Blvd., Las Vegas

Owner: James C. Hughes – 702-546-6761

Jack Sathchakham

1709 Lazy Hill Rach Way, North Las Vegas

Owner: Jack Sathchakham

K&L Enterprises

1046 Fish Pond Ave., Henderson

Owner: Larry Young – 602-451-2556

Lash Lush

9850 S. Maryland Pkwy., Las Vegas

Owner: Tiffany Thomas – 323-493-2670

Little Divas Fashion

1717 S. Decatur Blvd., Las Vegas

Owner: Lidia Henderson – 702-218-6926

Over Flowater

8465 W. Sahara Ave., Las Vegas

Owner: Celestino D. Celedino – 702-338-8206

Polar X

1300 W. Sunset Road, Henderson

Owner: Christoper Touhy – 702-204-9862

Right On The Button

722 N. Royal Crest Circle, Las Vegas

Owner: Anthony Martinez – 702-823-8423

Street Worthy Apparel

113 S. Racetrack Road, Henderson

Owner: Jarin L. Sillitoe – 385-222-8158

Tech World

3377 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas

Owner: Hillel Benziri – 408-649-1017

Tira Heard

2025 Festival Place, Las Vegas

Owner: Tira Heard – 216-256-5598

Waitress World

1635 Shootout Place, Henderson

Owner: Cindy Strong – 702-476-9300

Wonder Gears

3663 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas

Owner: Benjamin Plaksin – 702-528-3029

SECONDHAND DEALER

Good Carma

4565 W. Nevso Drive, Las Vegas

Owner: Ramali Kusnadi – 702-518-0898

WHOLESALE

Bridge Media

7260 Dean Martin Drive, Las Vegas

Owner: Russell Bridges – 702-248-9777

R & E Fasteners

6625 S. Valley View Blvd., Las Vegas

Owner: James Riley – 775-358-0562

Supreme Seafood & Produce Sales

3834 Remount Drive, Las Vegas

Owner: Dolores K. Mason – 702-981-0861