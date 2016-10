BUSINESS LICENSES Sept. 14-20

AUTOMOTIVE

• Angel Mobile Mechanic

3433 Losee Road, North Las Vegas 89030

Angel Luis Rivera Baez

• David’s Auto Tech

4440 Arville St., Las Vegas 89103

Marin Avalos Pineda at 702-426-4932

• Desert Detailers

6224 Villa Emo St., North Las Vegas 89031

Matthew R. Legakes

• Happy Hals

513 Crony Ave., Henderson 89011

James L. Halford at 702-280-0320

• Red Diamond Premium Mobile Detailing

6958 S. Valley View Blvd., Las Vegas 89118

Wyatt Cooper at 702-540-8906

• Rocher Motors

3863 S. Valley View Blvd., Las Vegas 89103

Luis Rocher at 702-686-5414

• Valu Wash

1801 E. Tropicana Ave., Las Vegas 89119

Glenn Klinker at 702-480-3215

CONSTRUCTION

• Aguilar Maintenance Services

6746 Zamora Drive, Las Vegas 89103

Pedro P. Aguilar at 702-576-5158

• DE Croft Concrete

2049 Toiyabe St., Las Vegas 89156

Daniel E. Croft at 702-517-8254

• HJN Home Services

4050 Pacific Harbor Drive, Las Vegas 89121

Jofre Jose Carbajo at 702-285-7489

• Lanmor Services of Nevada

5010 S. Decatur Blvd., Las Vegas 89118

Bob Innes at 702-643-1634

• Olympus Construction

1314 Erskine Ave., Las Vegas 89123

Daniel P. Donovan at 702-429-5143

• One Lotus

11579 Cantina Terlano Place, Las Vegas 89141

Ryan K. Bird at 702-885-2058

• Pain In The Pipe Plumbing

2625 E. Craig Road, North Las Vegas 89030

Heidi J. Walls

• Rock Pro

2498 San Felipe St., Las Vegas 89115

Guillermo Gonzalez at 702-218-9364

EDUCATION

• Best Deal

9050 W. Warm Springs Road, Las Vegas 89148

Jossup Kim at 702-767-2580

• Exotics Racing Series

6925 Speedway Blvd., Las Vegas 89115

David Perisset at 702-405-7223

• Larson Training Centers

3430 E. Flamingo Road, Las Vegas 89121

Edward Bevilacqua at 702-283-9993

• Laura Cutina Gymnastics Center

6560 Spencer St., Las Vegas 89119

Daniel Cosmin Licaciu at 702-791-0055

• Top Line Defense

5166 Floralita St., Las Vegas 89122

Herbert Pascua at 702-600-5437

• Zumba Fitness

42 Precipice Court, Henderson 89002

Yuki Rhea at 619-373-6306

ENTERTAINMENT

• Millennial Models & Talent

8545 W. Warm Springs Road, Las Vegas 89113

Ashley Gallegos at 505-718-9655

• NR Promotions

4660 S. Eastern Ave., Las Vegas 89119

Nabucarlo Reyes at 702-489-9400

• Nightclub Bandit

9225 W. Charleston Blvd., Las Vegas 89117

Christopher Traer at 702-510-5286

• Reeves Fitness LV Marketing

10210 Lookout Bridge St., Las Vegas 89183

Paul Reeves at 702-742-4601

• Silent Partners

10161 Park Run Drive, Las Vegas 89145

Scott Merrin at 702-889-1003

• What’S Love Got To Do With It

3135 Sammy Davis Jr Drive, Las Vegas 89109

Vachel A. Endrizal at 702-333-1335

FINANCIAL SERVICES

• Star Loan Centers

6433 W. Charleston Blvd., Las Vegas 89146

Jonathon D. Amos at 702-765-5655

Food services

• Amy’s Donut Factory

2505 Anthem Village Drive, Henderson 89052

Dennis Grannen at 206-409-7431

• Bourbon Street Sports Bar #136

2750 E. Craig Road, North Las Vegas 89031

Paula Graziano

• Carpe Diem Juice Co.

8180 Blue Diamond Road, Las Vegas 89178

Tasnawan T. Gittisriboongul at 702-482-2550

• El Katracho

4375 S. Buffalo Drive, Las Vegas 89147

Merli P. Caceres at 702-900-2319

• Heidi’s Brooklyn Deli

6883 S. Eastern Ave., Las Vegas 89119

Linda Maurent at 702-616-1167

• Helados Y Paletas De Michoacan

6355 N. Commerce St., North Las Vegas 89031

Marlen Bolanos

• Hong Kong Garden Seafood & Dim Sum Cafe

5300 Spring Mountain Road, Las Vegas 89146

Ruili Wang at 702-876-3838

• Jolly Beans Cafe

2016 Via Firenze, Henderson 89044

Edwin Enrile at 702-529-0349

• King’s Sausage

2025 E. Sahara Ave., Las Vegas 89104

Jerry Kozielec at 702-418-4652

• Midtown Gaming Bar

953 E. Desert Inn Road, Las Vegas 89109

John M. Baal Jr. at 702-308-8516

• Mirak

6850 Spring Mountain Road, Las Vegas 89146

Ga Eun Yang at 702-249-7037

• Neche Dining, Drinks, Entertainment

6605 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas 89119

Gabrielle R. Capomaccio at 702-982-2300

• Pho Thien Huong & Food To Go

6850 Spring Mountain Road, Las Vegas 89146

Lanh Thai at 702-785-7271

• Pieology

2520 E. Craig Road, North Las Vegas 89030

Michael Sheehan

• Shooters Bar & Grill

4465 E. Sahara Ave., Las Vegas 89104

Bradley W. Rzepka at 702-309-9919

• Sinaloa Tacos

4040 W. Craig Road, North Las Vegas 89031

Cesareo Zuniga

• Soulfish Poke

9500 S. Eastern Ave., Henderson 89074

Steve Goodell at 310-526-3044

• Taco Bell

6010 W. Tropicana Ave., Las Vegas 89103

Erich Moxley at 702-221-6210

• Tacos La Carreta

9010 W. Flamingo Road, Las Vegas 89147

Juan Carlos Lopez at 702-738-4660

• Tony Marc’s Eats

6700 W. Charleston Blvd., Las Vegas 89107

Andrew Sefia at 702-828-3333

• Turmeric Flavors of India

700 Fremont St., Las Vegas 89101

Sarika Patel at 702-325-7419

• Weiner Wagon Etc.

1401 S. Boulder Hwy., Henderson 89105

Lewis A. Webb at 702-412-1340

• World Of Beer

1300 W. Sunset Road, Henderson 89014

Wolfgang W. Hauck at 561-779-5757

HEALTH CARE

• Alliance Mental Health Specialists

4270 S. Decatur Blvd., Las Vegas 89103

Daniel Park at 702-485-2100

• Angel’s Healing

8164 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas 89123

Tiphani Ni at 702-883-8591

• Bridge To Your Health

2831 St. Rose Pkwy., Henderson 89074

Natalie Elizabeth Calderone at 916-501-2113

• Crescat Therapy Services

4056 Autumn St., Las Vegas 89120

Kristen Kincaid at 925-813-2821

• Desert Behavioral Health

2780 S. Jones Blvd., Las Vegas 89146

Qingfang Zhang at 702-799-9710

• Essence Vitae

5710 Simmons St., North Las Vegas 89031

Jeannette A. Ramirez

• Falicia Ramdhan

2400 S. Jones Blvd., Las Vegas 89146

Falicia Ramdhan at 702-367-3529

• Kantamanee Wanpornprasert

2679 S. Decatur Blvd., Las Vegas 89102

Kantamanee Wanpornprasert at 909-929-9356

• Li Rong Wang

5576 W. Rochelle Ave., Las Vegas 89103

Li Rong Wang at 702-493-9915

• Li Zhang

3771 Wild Lily Court, Las Vegas 89147

Li Zhang at 702-301-6753

• Melissa Reiter

7621 W. Delhi Ave., Las Vegas 89129

Melissa Reiter at 702-272-1012

• Mother’s Touch Senior Home

8918 King John Court, Las Vegas 89149

Rosalie Bacal at 650-400-6090

• Shiming Zhang

4300 Meadows Lane, Las Vegas 89107

Shiming Zhang at 626-975-9710

• Unity Dental Lab

3915 W. Charleston Blvd., Las Vegas 89102

Fabio Matallana at 702-218-8587

• Valuehealth Mobile Group

2300 W. Sahara Ave., Las Vegas 89102

Julieta Pasimio at 702-856-4789

• Vitamin Therapy

1950 Pinto Lane, Las Vegas 89106

Kolt T. Strebel at 435-962-0732

• Yanrong Cao

6783 Treble Clef Ave., Las Vegas 89139

Yanrong Cao at 702-818-5209

• Yianna Massage

2855 W. Pebble Road, Las Vegas 89123

Joanna Zervas at 847-877-4990

MAINTENANCE

• 1 Call Home Maintenance

700 Carnegie St., Henderson 89052

Oliver Chori at 702-659-2424

• Chad Thai Auto

3910 Spring Mountain Road, Las Vegas 89102

Suchat Chongrak at 702-883-2251

• Chimal’s Maintenance Services

911 Royalmile Way, North Las Vegas 89030

Rigo Chimal

• Crystal Clean Janitorial Services

2000 Whiton St., Las Vegas 89156

Ruth M. Dean at 702-505-6083

• E.C.Q. Maid and Cleaning Services

1832 Arch Stone Ave., North Las Vegas 89031

Elidia R. Castaneda

• Herr’s Computer Repair

1455 E. Katie Ave., Las Vegas 89119

Ronald Herr at 702-325-8266

• Jose Louis Tapia

5380 Stirrup St., Las Vegas 89119

Jose Louis Tapia at 702-327-6484

• Maya Elite Maintenance

9619 Scrub Jay Court, Las Vegas 89148

Cassandra Grant at 310-703-9449

• Next Generation Maintenance

921 Strider Drive, Henderson 89015

Sean McAllister at 702-378-5233

• Quick Mobile Oil

544 Parkson Drive, Henderson 89011

Carlos A. Delgado at 702-274-8234

• Service World of Nevada

1329 Baychester Drive, Henderson 89002

Mark Padgett at 702-481-7064

• Watts-Up Solar

5317 Walton Heath Ave., Las Vegas 89142

Richard Williams at 702-759-3760

MANUFACTURING

• Fab Pro

3015 E. Post Road, Las Vegas 89120

David Duran at 702-368-0855

• Greenmart of Nevada NLV

1605 W. Brooks Ave., North Las Vegas 89032

Joel Laub

• New Frontier Armory

55 W. Mayflower Ave., North Las Vegas 89030

David M. Famiglietti

• Pi Printing Corp.

4665 Garita St., Las Vegas 89121

Mario Casto at 702-820-9858

• Stepping Stones Children’s Academy

720 Rancho Del Norte Drive, North Las Vegas 89031

Sherlynne M. Overby Media

• Nutrition Demystified

5348 Vegas Drive, Las Vegas 89108

Nehleen Ahmed at 702-779-0247

MINING

• Patsy Mine Volcanics

4171 Dustin Ave., Las Vegas 89120

Robert Albano at 702-858-3002

MISCELLANEOUS

• Bamboozles

2104 Cimarron Hill Drive, Henderson 89074

Miller Barbara Alevato at 702-332-4803

PERSONAL SERVICES

• A & E Cdl Services

359 Marble Hills Ave., Las Vegas 89183

Terrence Selthofner at 801-898-4275

• ABC Foot Spa

3650 S. Jones Blvd., Las Vegas 89103

Cuiying Tang at 702-220-4011

• Andrew’s Cleaners

9575 W. Tropicana Ave., Las Vegas 89147

Miyoung Yamamoto at 808-345-1488

• Beyond Beauty Lashes

2213 N. Green Valley Pkwy., Henderson 89014

Katheryn T. Tran at 702-504-9943

• Busy Bee Laundromat

1201 Stewart Ave., Las Vegas 89101

Juan C. Prada at 949-200-0655

• Chau Le

700 E. Naples Drive, Las Vegas 89119

Chau Le at 510-246-5613

• Fit 2 Serve Crossfit

1028 Tabor Hill Ave., Henderson 89074

Derek Del Rosario at 702-250-0983

• LCDC

2885 E. Charleston Blvd., Las Vegas 89104

Larry Crook at 954-649-6651

• Lacquer Me Up Nail Bar

4790 S. Fort Apache Road, Las Vegas 89147

Debbie T. Tran at 702-903-0352

• Mint Locker

615 S. Green Valley Pkwy., Henderson 89052

Lauren Luckey at 702-800-5904

• Nail Craze

2650 S. Maryland Pkwy., Las Vegas 89109

Ha Nguyen at 702-787-7171

• Platinum Strand

1535 W. Warm Springs Road, Henderson 89014

Michelle Ranae Overton at 725-502-3366

• Quality The Cleaner

11000 S. Eastern Ave., Henderson 89052

Hangnga Nguyen at 702-378-9915

• Rainbow Foot Spa

7920 S. Rainbow Blvd., Las Vegas 89139

Yanxia Wu at 702-858-5265

• Riudi Hair & Spa

8891 W. Flamingo Road, Las Vegas 89147

Dayana Alvarez Campos at 702-758-2620

• Sarah Sommer

9850 S. Maryland Pkwy., Las Vegas 89183

Sarah Sommer at 702-883-7268

• Sol Glow

3657 Acadia Hill Drive, Las Vegas 89147

Jacob Coronado at 702-482-5979

• Top Nails

4640 Meadows Lane, Las Vegas 89107

Kenny Le at 702-878-9611

• Truly Spa

252 Convention Center Drive, Las Vegas 89109

Natthantikan Lung at 702-685-1010

• Vashti Cosmetic Tattoo

4320 W. Desert Inn Road, Las Vegas 89102

Payam Moradi at 702-271-3215

PROFESSIONAL SERVICES

• Alamom Consulting

7674 W. Lake Mead Blvd., Las Vegas 89128

Morgan Landry at 858-225-6463

• Art & Alloy

740 N. Valle Verde Drive, Henderson 89014

Cheryl Lewis at 702-233-3200

• Atoz

4100 W. Flamingo Road, Las Vegas 89103

Shungo Matsumura at 702-425-1955

• Barton Consulting Group

3141 N. Rancho Drive, Las Vegas 89108

Lance Barton at 646-316-1179

• Cayray

8260 W. Charleston Blvd., Las Vegas 89145

Ceo Wimmer at 410-916-7014

• Cerebro Marketing

6795 Edmond St., Las Vegas 89118

Jon M. Downing at 702-848-3800

• Change Agent

5588 S. Fort Apache Road, Las Vegas 89148

Michael Depasquale at 702-359-9907

• Club Q

4121 Aaron Scott St., North Las Vegas 89032

Jeffrey Herrera

• Crownsgate Media

5232 Prism Place, Las Vegas 89118

Gregory Fuchs at 702-292-9315

• Fair Solutions

5868 Edgefield Ave., Las Vegas 89139

Gina L. Fair at 702-222-4767

• JMC Community Services

2441 Tech Center Court, Las Vegas 89128

Donald W. Johnson at 702-245-1567

• K.R. Hansen

5440 W. Sahara Ave., Las Vegas 89146

Kevin Hansen at 702-478-7777

• KME Architects

5588 S. Fort Apache Road, Las Vegas 89148

Melvin Green at 702-888-2088

• Kreative Steps

2020 Pinto Lane, Las Vegas 89106

Shameika Amin at 702-868-2901

• Lucia Wealth Services

10655 Park Run Drive, Las Vegas 89144

Raymond Lucia at 858-726-1152

• Mold and Moisture Inspections, Testing and Consulting

5300 E. Desert Inn Road, Las Vegas 89122

Edward Martin at 541-731-0618

• My Home Inspection

3132 Waterview Drive, Las Vegas 89117

Mirna Morrison at 702-204-5258

• Paragon Life

11579 Cantina Terlano Place, Las Vegas 89141

Eric W. Tan at 702-885-2058

• Princess Party Magazine

61 N. Pecos Road, Las Vegas 89101

Isela Quintana at 702-776-8989

• Robin Bruhn Mobile Notary

3164 Burnham Ave., Las Vegas 89169

Robin Bruhn at 702-600-4214

• Rock Solid Production Group

7926 Firethorn Lane, Las Vegas 89123

Joshua Greenrock at 702-338-9139

• Rosenblum Law Offices

7375 S. Pecos Road, Las Vegas 89120

Molly S. Rosenblum at 702-433-2889

• WHB Consulting

4441 Villa Toscano Court, Las Vegas 89141

William Bagley at 702-228-0037

REAL ESTATE

• Home Shop

1180 N. Town Center Drive, Las Vegas 89144

Michele Brown at 702-688-6315

RETAIL

• A Little Bit of Aloha

1717 S. Decatur Blvd., Las Vegas 89102

James Maze at 808-989-2231

• AA Hookah and Vape 2

7291 S. Eastern Ave., Las Vegas 89119

Sheza Tahir at 702-373-3974

• Best Mattress

89 N. Nellis Blvd., Las Vegas 89110

Deanne Alterwitz at 702-870-5526

• CPOG Entertainment

1112 Sierra Vista Drive, Las Vegas 89169

Davon Carlos at 702-751-2764

• Constellations

4375 S. Buffalo Drive, Las Vegas 89147

Diane M. Betsinger at 702-428-8880

• D Danz & Sons

2820 W. Charleston Blvd., Las Vegas 89107

Beth A. Murano at 702-258-6256

• Deana French

9850 S. Maryland Pkwy., Las Vegas 89183

Deana French at 702-465-8337

• Diva Style Retail

1725 N. Nellis Blvd., Las Vegas 89115

Pamela J. Miller at 702-466-6806

• Evalectric Vegas

4300 Meadows Lane, Las Vegas 89107

Arely Mallow at 407-781-6773

• Evil Vinyl

1800 Industrial Road, Las Vegas 89102

Jennifer Gleason at 404-304-5490

• Global Music Source

11035 Lavender Hill Drive, Las Vegas 89135

Zachary Schell at 702-372-2064

• Ielectronics

1717 S. Decatur Blvd., Las Vegas 89102

Chung Park at 702-767-8185

• Infinity Smart Distribution

5532 S. Fort Apache Road, Las Vegas 89148

Renato Ritter at 702-768-7607

• International Flags

1717 S. Decatur Blvd., Las Vegas 89102

Michelle M. Mendoza at 702-449-5352

• Karma and Luck

3555 Las Vegas Blvd., Las Vegas 89109

Vladi Bergman at 702-868-1438

• LP Hair Design

9850 S. Maryland Pkwy., Las Vegas 89183

Lori Palmisano at 847-533-8625

• Le Crystal Couture

6550 S. Pecos Road, Las Vegas 89120

Schanell Salazar at 702-613-7855

• Magic Body Art

3743 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas 89109

Jeffrey David Gordon at 702-736-6665

• Mas Que Vencedora

664 Mystic Cliffs Ave., Las Vegas 89183

Tania Zulbaran at 702-553-6805

• Meina Jin

3862 Soda Springs Drive, Las Vegas 89115

Mei Fang Zhen at 702-927-4768

• Pictures On Wood

2000 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas 89102

Alisa Geysimonyan at 818-235-3166

• Riudi Hair & Spa

8891 W. Flamingo Road, Las Vegas 89147

Ruidisver P. Figueredo at 702-758-2620

• SW of Sunset

471 Crestview Drive, Las Vegas 89124

Cathy Bittinger at 702-379-5494

• Sarina Azzarelli Semeraro

9850 S. Maryland Pkwy., Las Vegas 89183

Sarina Azzarelli Semeraro at 702-429-1341

• Sparkly Tees

7350 W. Cheyenne Ave., Las Vegas 89129

Kelley A. Waltz at 702-767-9144

• The Glass Moon

1717 S. Decatur Blvd., Las Vegas 89102

Chris Frey at 702-405-8549

• The Pigeon Man

3009 Anchorman Way, North Las Vegas 89031

Scott G. Rosenthal

• The Source

9480 S. Eastern Ave., Henderson 89074

Stephen J. Byrne at 702-987-8715

• The UPS Store #4987

5575 Simmons St., North Las Vegas 89031

Javier A. Berbey

• Uinta Trading

6129 Rain Bird Court, North Las Vegas 89031

Jeffrey Herrera

• Visions of the Sea

8025 W. Russell Road, Las Vegas 89113

Richard Alexander at 702-303-7947

SECONDHAND DEALER

• Reliable Wheels

246 Elliott Road, Henderson 89011

Rafael Perez at 702-429-3652

SUPPORT SERVICES

• 22nd Century Staffing

5353 W. Desert Inn Road, Las Vegas 89146

Anupama Sharma at 703-291-1355

• A One Rated Carpet Cleaning

3111 S. Valley View Blvd., Las Vegas 89102

Amit Ankava at 702-795-3333

• All Transportation Call Center

3530 E. Flamingo Road, Las Vegas 89121

Amin Shifow at 702-466-0067

• Cero Stress DMV Services

5030 Paradise Road, Las Vegas 89119

Alexis J. Callard Abad at 702-913-3117

• Elena’s House Cleaning

5900 W. Tropicana Ave., Las Vegas 89103

Maria Elena Benitez at 702-629-0497

• Libean Business Service

3510 Cambridge St., Las Vegas 89169

Hirut Abebe at 702-638-8700

• MCLE Cleaning Services

674 Pine Ridge Drive, Las Vegas 89110

Brenda E. Lee at 702-742-6591

• Maribel’s Cleaning Service

3101 Whispering Willow Lane, Las Vegas 89108

Maribel Avila at 702-491-1077

• Precision RT

7391 Prairie Falcon Road, Las Vegas 89128

Douglas P. Boyd at 925-708-5827

• Predictive Leadership Solutions

3275 N. Fort Apache Road, Las Vegas 89129

Edward Robusto at 888-997-9308

• Shipping With Integrity and Professionalism

7049 Harbor View Drive, Las Vegas 89119

Joseph Perre at 702-351-3583

• Silver State Tax & Multi-Services

1805 E. Charleston Blvd., Las Vegas 89101

Iris Hondermann at 702-462-6810

• Window Genie

8275 S. Eastern Ave., Las Vegas 89123

Cimeron L. Bennett at 702-301-7374

TELECOMMUNICATIONS

• Infinite Red

5645 N. Park St., Las Vegas 89149

Jamon Holmgren at 415-295-6152

Used car dealer

• D & D Automobile Sales

5012 Arville St., Las Vegas 89118

Daniel Gomez at 702-371-2741

• LV Platinum Auto Leasing & Sales

5115 Dean Martin Drive, Las Vegas 89118

Moshe M. Edison at 702-852-2207

• Royal Motors

4810 S. Nellis Blvd., Las Vegas 89121

Claudia D. Alvarenga at 702-547-6925

WHOLESALE

• Cool Cuffs Plus

5027 Village Drive, Las Vegas 89142

Derna Wylde at 702-614-4217

• ERCS

3995 W. Quail Ave., Las Vegas 89118

Ray B. Long at 702-837-0095