APARTMENT BUILDING

• $31.8 million

20161115:001135/APN 139-09-801-001

Seller: CAM Loma Vista LLC, Related Loma Vista LLC

Buyer: Rox CRA Loma Vista Apartments LLC

451 Jackson St. 3rd floor, San Francisco, CA 94111

• $31 million

20161114:001396/APN 161-09-101-001

Seller: CAM Stonegate LLC, Related Stonegate LLC

Buyer: Rox CRA Stonegate Apartments LLC

451 Jackson St. 3rd floor, San Francisco, CA 94111

• $24.6 million

20161115:001065/APN 161-08-501-009

Seller: CAM Safari LLC, Related Safari LLC

Buyer: ROX CRA Stonegate West Apartments LLC

451 Jackson St. 3rd floor, San Francisco, CA 94111

• $22.8 million

20161108:002161/APN 162-26-102-006

Seller: Sonterra Owner LLC

Buyer: Westland Sonterra LLC

520 West Willow St. , Long Beach, CA 90606

• $21.6 million

20161103:001813/APN 163-26-102-001

Seller: Tower at Tropicana LLC

Buyer: AG-ICC Tropicana Owner LLC

2000 Ave. of the Stars 1020, Los Angeles, CA 90067

• $19.9 million

20161103:002189/APN 163-13-613-001

Seller: Gloria Park Villas LLC

Buyer: AG-ICC Gloria Park Owner LLC

2000 Ave. of the Stars 1020, Los Angeles, CA 90067

• $17.6 million

20161107:002580/APN 162-24-401-004

Seller: Toscana Owner LLC

Buyer: Westland Toscana LLC

520 W. Willow St. , Long Beach, CA 90806

• $7.2 million

20161109:000886/APN 140-19-202-001

Seller: Regency Meadows Nevada LLC

Buyer: Westland Regency Meadows LLC

520 W. Willow St. , Long Beach, CA 90806

COMMERCIAL

• $41.8 million

20161115:001648/APN 163-35-813-001

Seller: Jones Park Industrial Holdings LLC

Buyer: NSHE Jones Park 1031 LLC

1020 Highland Colony Pkwy. 1400, Ridgeland, MS 39157

• $22.6 million

20161108:002715/APN 162-36-310-015

Seller: BKM Patrick 102 LLC

Buyer: Harsch Investment Properties LLC

1121 S.W. Salmon St. 5th floor, Portland, OR 97205

• $5.2 million

20161114:002023/APN 162-09-616-413

Seller: Nevada Investment Partners LP

Buyer: TAG Las Vegas Boulevard LLC

8918 Spanish Ridge Ave. 100, Las Vegas, NV 89148

• $4.8 million

20161114:001759/APN 163-01-404-021

Seller: J & L Property Leasing LLC

Buyer: 5600 West Sahara

5600 W. Sahara Ave. , Las Vegas, NV 89146

• $4.6 million

20161102:003300/APN 138-15-710-011

Seller: WFO REO 2015-02 LLC

Buyer: LEUMIB LLC

8360 W. Sahara Ave. 220, Las Vegas, NV 89117

• $3 million

20161110:001356/APN 162-17-201-017

Seller: Vosburg Family Trust

Buyer: Fairgrounds Drive Retail LLC

301 W. Grand Ave. 333, Chicago, IL 60654

• $3 million

20161114:002022/APN 162-09-616-412

Seller: Nevada Investment Partners LP

Buyer: Sky Las Vegas Master Association

2700 Las Vegas Blvd. South , Las Vegas, NV 89109

• $2.8 million

20161103:000992/APN 162-17-201-002

Seller: 3615 Spring Mountain Partners Ltd.

Buyer: MBSC LLC

301 W. Grand Ave. 333, Chicago, IL 60654

• $2.5 million

20161108:002880/APN 162-19-101-024

Seller: Wendy’s of Las Vegas Inc.

Buyer: EJ Investment Corp.

13089 Peyton Drive C236, Chino Hills, CA 91709

• $1.7 million

20161102:002154/APN 162-24-402-002

Seller: Mimosa Management LLC

Buyer: Azure Park LLC

P.O. Box 930 , Centennial Park, AZ 86021

• $1.5 million

20161102:002017/APN 162-31-611-013

Seller: Spyglass Vegas LLC

Buyer: 4094 Ponderosa LLC

4094 Ponderosa Way , Las Vegas, NV 89118

• $1.4 million

20161103:001034/APN 139-33-811-015

Seller: Las Vegas Investors LLC

Buyer: Molasky Ventures LLC

100 N. City Pkwy. 1700, Las Vegas, NV 89106

• $1.3 million

20161115:000374/APN 163-29-410-024

Seller: Sherelli and Associates LLC

Buyer: Northstar Fort Apache LLC

2505 Anthem Village Drive E127, Henderson, NV 89052

• $1 million

20161109:001695/APN 162-03-210-046

Seller: Edward LLC

Buyer: Cabana Group LLC

8440 W. Lake Mead Blvd. 101, Las Vegas, NV 89128

CONDOMINIUM

• $1.5 million

20161104:001520/APN 138-32-213-071

Seller: Shih Living Trust dated Aug. 1, 1994

Buyer: Lawrence A. Jacobs and Hannah M. Jacobs

9101 Alta Drive 904, Las Vegas, NV 89145

• $1.4 million

20161108:003003/APN 162-20-714-330

Seller: Ballard Capital LLC, Michelle Lynn Holmes

Buyer: Vanna Group Inc.

620 Newport Center Drive 1100, Newport Beach, CA 92660

• $1.3 million

20161108:002345/APN 162-20-715-269

Seller: LVT Owner LLC

Buyer: Terrence L. Zehrer

3722 Las Vegas Blvd. South 2806, Las Vegas, NV 89158

• $1.3 million

20161110:001287/APN 162-10-114-569

Seller: Karen Community LV LLC

Buyer: Sam Ko

561 Monticello Terrace , Fremont, CA 94539

• $1.1 million

20161114:001760/APN 138-32-213-083

Seller: Lexis Family Trust

Buyer: Donald S. Goldberg Revocable Trust

7765 Middle River Drive , Fort Lauderdale, FL 33304

GOLF COURSE

• $10.4 million

20161103:002857/APN 161-09-801-002

Seller: Golf Club of Illinois Inc.

Buyer: Sggoaks Royal Links

5995 Vegas Valley Drive , Las Vegas, NV

SCHOOL

• $1.9 million

20161115:003521/APN 176-01-102-015

Seller: The Van Blankenstein 1980 Family Trust, SKFK LLC

Buyer: Oakey 2016 LLC

5201 Dean Martin Drive , Las Vegas, NV 89118

SINGLE FAMILY

• $3.4 million

20161110:000771/APN 164-14-814-004

Seller: The Nzeregwu Living Revocable Trust dated June 30, 2006

Buyer: The Shahrestani Family Trust dated May 4, 2016

20 Meadowhawk Lane , Las Vegas, NV 89135

• $2.6 million

20161109:002039/APN 178-28-222-003

Seller: White Family Lifetime Trust

Buyer: The Julie Mumma Living Trust

513 Dragon Gate Court , Henderson, NV 89012

• $1.9 million

20161104:001088/APN 176-15-301-024

Seller: Penn Jillette

Buyer: LH Ventures LLC

250 Pilot Road 1400, Las Vegas, NV 89119

• $1.7 million

20161103:002347/APN 163-05-812-006

Seller: Bob and Jeanette Friedman Family Trust dated Dec. 6, 1994

Buyer: Dan Slider and Shirley Slider

8624 Titleist Circle , Las Vegas, NV 89117

• $1.5 million

20161109:001815/APN 138-06-301-005

Seller: Jerry Horden and Mary Horden

Buyer: Double J Trust dated Oct. 25, 2016

2970 Traverse Creek Lane , Las Vegas, NV 89135

• $1.3 million

20161107:002383/APN 164-14-216-002

Seller: The Chuchla Living Trust dated Oct. 5, 1009

Buyer: Yosef and Vida Yershalmi

56 Tapadero Lane , Las Vegas, NV 89135

• $1.3 million

20161103:002225/APN 138-16-312-007

Seller: Antonio S. Sustaita Luz Estela Sustaita

Buyer: Pan Mg, Man Huen Yeung

317 Hillhead Court , Las Vegas, NV 89148

• $1.3 million

20161110:002097/APN 164-14-314-003

Seller: Ralph Partners II LLC

Buyer: 2567 E. Washburn Road LLC

1201 Saintsbury Drive , Las Vegas, NV 89144

• $1.2 million

20161110:000520/APN 137-25-119-003

Seller: Keith P. Trader and Darcy L. Trader

Buyer: John Oh and Heejong Oh

82 Grey Feather Drive , Las Vegas, NV 89135

• $1.2 million

20121110:000520/APN 137-25-119-003

Seller: Whitney B. Edmister and Clareann W. Edmister

Buyer: John Milton and Elizabeth Ann McManus Living Trust dated March 27, 2004

1208 Moselle Court , Las Vegas, NV 89144

• $1.1 million

20161114:001431/APN 191-06-713-018

Seller: Melvin C. Dill Jr.

Buyer: Wayne A. Lee Living Trust

26251 Mount Diablo Road , Laguna Hills, CA 92653

VACANT LAND

• $6.3 million

20161115:003055/APN 123-30-710-053

Seller: MSCP Everest Villages LLC

Buyer: D.R. Horton Inc.

1081 Whitney Ranch Drive 141, Henderson, NV 89014

• $2.9 million

20161114:002195/APN 164-23-616-010

Seller: Discovery Property Co. LLC

Buyer: The Nzeregwu Living Revocable Trust dated June 30, 2006

309 Royal Aberdeen Way , Las Vegas, NV 89144

• $2.6 million

20161102:000790/APN 124-35-714-001

Seller: Tousa Recovery Acquisition LLC

Buyer: Beazer Homes Holdings LLC

2470 Paseo Verde Pkwy. 135, Henderson, NV 89014

• $2.1 million

20161116:001877/APN 178-16-715-006

Seller: Healthtrust Inc.-The Hospital Co.

Buyer: Stephanie Wigwam SWC LLC

10120 S. Eastern Ave. 300, Henderson, NV 89052

• $2 million

20161107:001565/APN 164-23-213-028

Seller: Goober LLC, Khusrow Roohani

Buyer: LH Ventures LLC

250 Pilot Road 1400, Las Vegas, NV 89119

• $2 million

20161115:002184/APN 176-04-801-003

Seller: Howard Hughes Properties Inc.

Buyer: The Ridges Trust dated Oct. 22, 1008

16 Promontory Ridge Drive , Las Vegas, NV 89135

• $1.9 million

20161114:001790/APN 163-01-205-002

Seller: Beltway 4.77 LLC

Buyer: Serdoz @ Rafael Rivera LLC

4 Sun Glow Lane , Las Vegas, NV 89135

• $1.8 million

20161110:002033/APN 164-23-516-001

Seller: William Lyon Homes Inc.

Buyer: Esterloida P. Luperte

4194 Bronze Ridge St. , Las Vegas, NV 89117

• $1.8 million

20161110:001086/APN 177-06-101-005

Seller: R.B. Petersen & Sons Construction Co

Buyer: Scotty’s Offramp LLC

509 Hotel Plaza , Boulder City, NV 89005

• $1.3 million

20161103:000407/APN 191-08-701-005

Seller: Precedent Properties LLC, Verlaine LLC

Buyer: Welpman Self Storage LLC

530 Lomas Santa Fe Drive C, Solana Beach, CA 92075

• $1.2 million

20161116:002441/APN 124-31-701-014

Seller: Le Madre Valley LLC

Buyer: Legacy Traditional School-Nevada Inc.

3201 S. Gilbert Road A, Chandler, AZ 85286

• $1.1 million

20161110:001978/APN 164-14-816-010

Seller: William Lyon Homes Inc.

Buyer: Aaron May

19 Moonfire Drive , Las Vegas, NV 89135

• $1.1 million

20161108:000827/APN 161-35-817-001

Seller: Nevada West Petroleum LLC

Buyer: Eleanore Doumani Living Trust

6235 W. Post Road , Las Vegas, NV 89118

• $1 million

20161108:003230/APN 179-18-204-003

Seller: L.A. Indelicato Trust dated Aug. 12, 2013

Buyer: LPG LLC

1000 N. Green Valley Pkwy. 440-416, Henderson, NV 89074