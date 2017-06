DEEDS RECORDED MAY 7-13, 2017

COMMERCIAL

$6.8 million for 1.41 acres

20170511:00655

APN(s) 178-10-110-026

1341 W. Warm Springs Road

Seller: Lucca Real Property IV

Buyer: Pacific Properties Northwest

707 Westlake Ave. N, Seattle WA 98109

$3.43 million for 1.62 acres

20170512:00750

APN(s) 162-31-610-014, 015, 016

4181 W. Oquendo Road

Seller: Gibson Road Trust

Buyer: JD Stairs

106 W. Mayflower Ave., NLV 89030

$2.4 million for 2 acres

20170511:01883

APN(s) 162-24-302-010

4680 S. Eastern Ave.

Seller: ZHZ Properties

Buyer: 4660-80 Eastern

5 Ventana Canyon Drive, LV 89113

$1.95 million for 1.02 acres

20170509:00723

APN(s) 139-12-513-005

3935 N. Pecos Road

Seller: The ExOne Co.

Buyer: ETND

3415 Bellington Road, NLV 89030

$1.63 million for 0.75 acres

20170509:01814

APN(s) 162-36-710-004

6265 Stevenson Way

Seller: LVMC

Buyer: Mark A. James

4001 S. Decatur Blvd., Suite 37-357, LV 89103

$1.6 million for 0.34 acres

20170510:03693

APN(s) 139-32-802-031

2350 W. Charleston Blvd.

Seller: 2350 West Charleston Blvd.

Buyer: Case Caliente Holdings

1430 Second St., Columbia City OR 97018

$1.07 million for 0.44 acres

20170510:01692

APN(s) 177-06-515-004

4250 Wagon Trail Ave.

Seller: Ahmed Zaman and Zia Rehman

Buyer: Thuy Phuong Nguyen and Hollie Talavera Serrano

6834 E. Driscoll St., Long Beach CA 90815

MOBILE HOME PARK

$1.8 million for 4.79 acres

20170509:01958

APN(s) 140-20-301-011

4487 E. Lake Mead Blvd.

Seller: CAMP Investors

Buyer: Las Palmas MHP

P.O. Box 457, Cedaredge CO 81413

RESIDENTIAL

$4.65 million for 8,631 square feet

20170511:01395

APN(s) 164-23-613-029

20 Sun Glow Lane

Seller: CMC Living Trust dated Jan. 23, 2012; KPM Trust dated May 23, 1007

Buyer: William Boyd

20 Sun Glow Lane, LV 89135

$2.5 million for 5,440 square feet

20170512:00635

APN(s) 138-32-213-175

9103 Alta Drive, Unit 901

Seller: The Shiffman Family Trust

Buyer: The Lance and Elizabeth deStwolinski Family Trust dated May 6, 1008

9103 Alta Drive, Suite 901, LV 89145

$2.05 million for 7,895 square feet

20170509:01702

APN(s) 138-29-311-012

8909 Players Club Drive

Seller: The Nancy A. Nelson Living Trust dated April 18, 2003

Buyer: Vani Dandolu and Bhaktavathsala R. Dandolu

8909 Players Club Drive, LV 89134

$1.7 million for 4,237 square feet

20170510:00015

APN(s) 162-04-815-424

200 W. Sahara Ave., Unit 4002

Seller: The Fentisov Living Trust dated Aug. 20, 2013

Buyer: MLM Mafia

2780 S. Jones Blvd., Suite 200-3833, LV 89146

$1.65 million for 10,310 square feet

20170512:01485

APN(s) 163-29-613-006

5146 Mountain Top Circle

Seller: The Bashore Family Trust dated Sept. 22, 1998

Buyer: The Robert and Ellen Adams Family Trust dated May 4, 2012

5164 Mountain Top Circle, LV 89148

$1.45 million for 7,188 square feet

20170510:02965

APN(s) 178-28-212-009

1665 Liege Drive

Seller: RMAC Trust dated Jan. 20, 1996

Buyer: Leonid R. Germin

1665 Liege Drive, HD 89012

$1.3 million for 7,157 square feet

20170512:02340

APN(s) 137-36-616-001

10437 Orkiney Drive

Seller: Partap Investments

Buyer: Azam M. Hakim and Sara Hakim

10437 Orkiney Drive, LV 89144

$1.3 million for 7,268 square feet

20170508:01696

APN(s) 191-06-613-013

27 Greenside Drive

Seller: Steven Slovick

Buyer: Cory M. Greer

27 Greenside Drive, LV 89141

$1.2 million for 4,938 square feet

20170511:01956

APN(s) 164-23-514-014

64 Pristine Glen St.

Seller: Donna J. Johnson

Buyer: KPM Trust dated Jan. 23, 2012; CMC Living Trust dated May 23, 2007

64 Pristine Glen St., LV 89135

$1.07 million for 4,347 square feet

20170510:04051

APN(s) 164-14-816-054

22 Olive Ridge Drive

Seller: William Lyon Homes

Buyer: Joerg F. Duenckelmeyer and Mary Jane Duenckelmeyer

22 Olive Ridge Drive, LV 89135

$1.07 million for 5,316 square feet

20170512:01178

APN(s) 178-28-212-001

501 Regents Gate Drive

Seller: Steven F. Richards and Patricia C. Richards

Buyer: Michael M. Hixson and Paige M. Hixson

1426 Foothills Village Drive, HD 89012

$1.05 million for 5,825 square feet

20170512:02069

APN(s) 191-07-515-015

93 Olympia Chase Drive

Seller: Greystone Nevada

Buyer: William Ralph Gillespie and Janice Gillespie

93 Olympia Chase Drive, LV 89141

VACANT LAND

$3.86 million for 63.53 acres

20170508:01888

APN(s) 178-28-401-003, 002; 301-009

Near Roma Hills Drive

Seller: Trilogy Land Holdings; Legacy Land Partners

Buyer: Blue Heron Obsidian

4675 W. Teco Ave., Suite 250, LV 89118

$3.15 million for 0.81 acres

20170512:00475

APN(s) 164-23-216-006

11571 Stardust Drive

Seller: Discovery Property Co.

Buyer: Spanish Towers Funding

7475 W. Sahara Ave., LV 89117

$1.9 million for 1 acre

20170508:01428

APN(s) 177-18-202-001

Blue Diamond Road near Arville Street

Seller: Khusrow Roohani Family Trust

Buyer: BD-Arville

6725 S. Eastern Ave., Suite 2, LV 89119

$1.75 million for 13.47 acres

20170512:00606

APN(s) 139-07-417-016

Cheyenne Avenue near Decatur Boulevard

Seller: MB REO-NV Land

Buyer: Sharet Holdings II

2855 St. Rose Pkwy., HD 89052

$1.75 million for 3.99 acres

20170508:00035

APN(s) 176-33-101-003

SWC Cactus Avenue/Gagnier Street

Seller: StoryBook Investmetns

Buyer: Cactus Ridge-Las Vegas

24515 Ventura Blvd., Calabasas CA 91302

$1.73 million for 4.61 acres

20170508:00034

APN(s) 176-33-101-004

SEC Cactus Avenue/Gagnier Street

Seller: Khusrow Roohani Family Trust

Buyer: Cactus Ridge-Las Vegas

24515 Ventura Blvd., Calabasas CA 91302

$1.28 million for 0.12 acres

20170511:02289

APN(s) 178-27-121-005

1228 Starview Peak Court

Seller: VU

Buyer: Robert D. Milne and Julie E. Milne

2110 Pinto Lane, LV 89106

$1.2 million for 0.75 acres

20170512:01607

APN(s) 178-27-216-005

613 St. Croix St.

Seller: Mitchell Bobrow

Buyer: Hidden Land

1620 Jet Stream Drive, HD 89052

$1.13 million for 4.61 acres

20170508:00033

APN(s) 176-33-101-004

SEC Cactus Avenue/Gagnier Street

Seller: Cactus Boomers

Buyer: Lexiland

437 Coast Blvd., La Jolla CA 92037

$1 million for 5 acres

20170509:00754

APN(s) 191-09-401-003

Near Largon Lane and Gilespie Street

Seller: The Marily and Mel Larson Family Trust dated Sept. 21, 2006

Buyer: The Khusrow Roohani Family Trust; Lexiland

9500 Hillwood Drive, Suite 201, LV 89134